26 سيارة جديدة تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه

أحمد شوقي وحلت سوزوكي سويفت على رأس القائمة (من الأقل إلى الأعلى) بسعر 250 ألف جنيه وتلتها فئتان لهيونداي أكسنت بما يتراوح بين 250,5 و258 ألف جنيه ثم هيونداي سولاريس GLS بما يتراوح بني 255 و257 ألف وشنجان CS35 والنسخة الأوتوماتيك من كل من بروتون برسونا وشقيقتها بروتون جين 2 بسعر 260 ألف جنيه لكل سيارة. وجاءت بعد ذلك ميتسوبيشي لانسر سبورت، وهاي لاين بما يتراوح بين 260 و275 ألف جنيه ثم بيجو 301- أوتوماتيك بما يتراوح بين 260 و280 ألف جنيه ثم أوبل كورسا بما يتراوح بين 260 و290 ألف جنيه ورينو داستر- مانيوال بواقع 262- 282 ألف جنيه ثم جاك S2 بسعر 265- 285 ألف جنيه. مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 سوزوكي سويفت 250 2 هيونداي أكسنت (dab abs وإكسكلوسيف) 250,5- 258 3 هيونداي سولاريس (GLS ) 255- 257 4 شنجان CS35 260 5 بروتون برسونا أوتوماتيك 260 6 بروتون جين 2 أوتوماتيك 260 7 ميتسوبيشي لانسر (سبورت وهاي لاين) 260- 275 8 بيجو 301 أوتوماتيك 260- 280 9 أوبل كورسا 260- 290 10 رينو داستر مانيوال 262- 282 11 جاك S2 265- 285 12 مازدا 2 269- 288,5 13 سيتروين سي إليزيه أوتوماتيك (إكسكلوسيف) 270 14 فيات تيبو الفئة الأولى 270 15 هايما S5 275- 300 16 نيسان سنترا 277 17 رينو لودجي أوتوماتيك (فئتان) 279-295 18 سوزوكي سياز 280 19 بريليانس V5 285 20 تويوتا كورولا مانيوال 285 21 سيات أبيزا 285- 298 22 تويوتا ياريس هاتشباك (فول أوبشن) 290 23 فورد فوكاس (BASE) 290-295 24 أوبل ميريفا 290- 300 25 سيات توليدو (فول أوبشن) 295 26 شيفروليه كروز أوتوماتيك (BASE) 300
تنشر “المال” قائمة بـ 26 طرازًا جديدًا من السيارات تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه.
وفيما يلي قائمة بأسعار 26 طرازًا تتراوح أسعارهم بين 250 و300 ألف جنيه:
وحلت سوزوكي سويفت على رأس القائمة (من الأقل إلى الأعلى) بسعر 250 ألف جنيه وتلتها فئتان لهيونداي أكسنت بما يتراوح بين 250,5 و258 ألف جنيه ثم هيونداي سولاريس GLS بما يتراوح بني 255 و257 ألف وشنجان CS35 والنسخة الأوتوماتيك من كل من بروتون برسونا وشقيقتها بروتون جين 2 بسعر 260 ألف جنيه لكل سيارة.
وجاءت بعد ذلك ميتسوبيشي لانسر سبورت، وهاي لاين بما يتراوح بين 260 و275 ألف جنيه ثم بيجو 301- أوتوماتيك بما يتراوح بين 260 و280 ألف جنيه ثم أوبل كورسا بما يتراوح بين 260 و290 ألف جنيه ورينو داستر- مانيوال بواقع 262- 282 ألف جنيه ثم جاك S2 بسعر 265- 285 ألف جنيه.
مسلسل
السيارة
السعر بالألف جنيه
1
سوزوكي سويفت
250
2
هيونداي أكسنت (dab abs وإكسكلوسيف)
250,5- 258
3
هيونداي سولاريس (GLS )
255- 257
4
شنجان CS35
260
5
بروتون برسونا أوتوماتيك
260
6
بروتون جين 2 أوتوماتيك
260
7
ميتسوبيشي لانسر (سبورت وهاي لاين)
260- 275
8
بيجو 301 أوتوماتيك
260- 280
9
أوبل كورسا
260- 290
10
رينو داستر مانيوال
262- 282
11
جاك S2
265- 285
12
مازدا 2
269- 288,5
13
سيتروين سي إليزيه أوتوماتيك (إكسكلوسيف)
270
14
فيات تيبو الفئة الأولى
270
15
هايما S5
275- 300
16
نيسان سنترا
277
17
رينو لودجي أوتوماتيك (فئتان)
279-295
18
سوزوكي سياز
280
19
بريليانس V5
285
20
تويوتا كورولا مانيوال
285
21
سيات أبيزا
285- 298
22
تويوتا ياريس هاتشباك (فول أوبشن)
290
23
فورد فوكاس (BASE)
290-295
24
أوبل ميريفا
290- 300
25
سيات توليدو (فول أوبشن)
295
26
شيفروليه كروز أوتوماتيك (BASE)
300