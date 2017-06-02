26 سيارة جديدة تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه

وحلت سوزوكي سويفت على رأس القائمة (من الأقل إلى الأعلى) بسعر 250 ألف جنيه وتلتها فئتان لهيونداي أكسنت بما يتراوح بين 250,5 و258 ألف جنيه ثم هيونداي سولاريس GLS بما يتراوح بني 255 و257 ألف وشنجان CS35 والنسخة الأوتوماتيك من كل من بروتون برسونا وشقيقتها بروتون جين 2 بسعر 260 ألف جنيه لكل سيارة.

وجاءت بعد ذلك ميتسوبيشي لانسر سبورت، وهاي لاين بما يتراوح بين 260 و275 ألف جنيه ثم بيجو 301- أوتوماتيك بما يتراوح بين 260 و280 ألف جنيه ثم أوبل كورسا بما يتراوح بين 260 و290 ألف جنيه ورينو داستر- مانيوال بواقع 262- 282 ألف جنيه ثم جاك S2 بسعر 265- 285 ألف جنيه.