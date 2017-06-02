سيــارات

26 سيارة جديدة تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه

أحمد شوقي تنشر "المال" قائمة بـ 26 طرازًا جديدًا من السيارات تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه. وحلت سوزوكي سويفت على رأس القائمة (من الأقل إلى الأعلى) بسعر 250 ألف جنيه وتلتها فئتان لهيونداي أكسنت بما يتراوح بين 250,5 و258 ألف جنيه ثم هيونداي سولاريس GLS بما يتراوح بني 255 و257 ألف وشنجان CS35
6:38 م, الجمعة, 2 يونيو 17 6:38 م, الجمعة, 2 يونيو 17

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أحمد شوقي
تنشر “المال” قائمة بـ 26 طرازًا جديدًا من السيارات تتراوح أسعارها بين 250 و300 ألف جنيه.

وحلت سوزوكي سويفت على رأس القائمة (من الأقل إلى الأعلى) بسعر 250 ألف جنيه وتلتها فئتان لهيونداي أكسنت بما يتراوح بين 250,5 و258 ألف جنيه ثم هيونداي سولاريس GLS بما يتراوح بني 255 و257 ألف وشنجان CS35 والنسخة الأوتوماتيك من كل من بروتون برسونا وشقيقتها بروتون جين 2 بسعر 260 ألف جنيه لكل سيارة.

وجاءت بعد ذلك ميتسوبيشي لانسر سبورت، وهاي لاين بما يتراوح بين 260 و275 ألف جنيه ثم بيجو 301- أوتوماتيك بما يتراوح بين 260 و280 ألف جنيه ثم أوبل كورسا بما يتراوح بين 260 و290 ألف جنيه ورينو داستر- مانيوال بواقع 262- 282 ألف جنيه ثم جاك S2 بسعر 265- 285 ألف جنيه.


وفيما يلي قائمة بأسعار 26 طرازًا تتراوح أسعارهم بين 250 و300 ألف جنيه:

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

سوزوكي سويفت

250

2

هيونداي أكسنت (dab abs  وإكسكلوسيف)

250,5- 258

3

هيونداي سولاريس (GLS )

255- 257

4

شنجان CS35

260

5

بروتون برسونا أوتوماتيك

260

6

بروتون جين 2 أوتوماتيك

260

7

ميتسوبيشي لانسر (سبورت وهاي لاين)

260- 275

8

بيجو 301 أوتوماتيك

260- 280

9

أوبل كورسا

260- 290

10

رينو داستر مانيوال

262- 282

11

جاك S2

265- 285

12

مازدا 2

269- 288,5

13

سيتروين سي إليزيه أوتوماتيك (إكسكلوسيف)

270

14

فيات تيبو الفئة الأولى

270

15

هايما S5

275- 300

16

نيسان سنترا

277

17

رينو لودجي أوتوماتيك (فئتان)

279-295

18

سوزوكي سياز

280

19

بريليانس V5

285

20

تويوتا كورولا مانيوال

285

21

سيات أبيزا

285- 298

22

تويوتا ياريس هاتشباك (فول أوبشن)

290

23

فورد فوكاس  (BASE)

290-295

24

أوبل ميريفا

290- 300

25

سيات توليدو (فول أوبشن)

295

26

شيفروليه كروز أوتوماتيك  (BASE)

300



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