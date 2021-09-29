نقل وملاحة

26 سفينه تستقبلها اليوم موانئ بورسعيد

وتعد موانئ بورسعيد من أهم موانئ المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس على مدخلها الشمالى
أماني العزازي 11:54 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 11:54 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  KARLICA التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 129 متر والغاطس 6.9 متر وذلك لشحن 9 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة وسفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات.

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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