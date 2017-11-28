26 سفينة حاويات تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 9 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 9 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في الثالثة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2460، وفي السابعة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2435 بـحمولة إجمالية 2658 طن قمح، في حين غادر 174 سيارة بحمولة 9021 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158928 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14737 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1400 طن يوريا، و 12940 طن ملح، و 9510 طن رمل.