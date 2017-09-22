نقل وملاحة

26 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد

أمانى العزازي   أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة اليوم 26 سفينة، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات كما…

22 سبتمبر، 2017 22 سبتمبر، 2017

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أمانى العزازي
 
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة اليوم 26 سفينة، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات كما من المنتظر أيضا دخول سفينة بضائع عامة. 

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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