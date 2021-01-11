26 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفه 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.