نقل وملاحة

26 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

سفن عابره لقناة السويس
أماني العزازي 2:57 م, الأثنين, 11 يناير 21 2:57 م, الأثنين, 11 يناير 21

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفه 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

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وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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بقلم أماني العزازي

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