نقل وملاحة

26 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة،  26  سفينة .وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب
2:58 م, الجمعة, 8 يونيو 18 2:58 م, الجمعة, 8 يونيو 18

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أمانى العزازى: 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة،  26  سفينة .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن  وخروج 3 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين  .
كماسجل الميناء خروج سفينة بضاعة عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة  .

وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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