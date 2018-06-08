26 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 26 سفينة .وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 26 سفينة . وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين . ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين .

كماسجل الميناء خروج سفينة بضاعة عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة . وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .