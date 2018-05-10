26 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازيأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس، بلغت 26 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 7 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، ومن ناحية أخرى لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول ولا

أماني العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس، بلغت 26 سفينة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 7 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، ومن ناحية أخرى لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول ولا خروج أى سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة وهى السفينة ALBATROS وجنسيتها توجو والتى يبلغ طولها 100 متر والغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 5000 طن رخام بالميناء، ويتواجد على أرصفة الميناء 1 سفينة. وأكدت أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.