26 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 26 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 2 سفينة وموجود علي الأرصفه 2 سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 2 سفينة حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات وموجود علي الأرصفة 5 سفن حاويات و2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 حاويات و2 سفن بضائع عامة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.