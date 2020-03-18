نقل وملاحة

26 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء

التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن
أماني العزازي 1:04 م, الأربعاء, 18 مارس 20 1:04 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 26 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 2 سفينة وموجود علي الأرصفه 2 سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 2 سفينة حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات وموجود علي الأرصفة 5 سفن حاويات و2 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 حاويات و2 سفن بضائع عامة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.

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بقلم أماني العزازي

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