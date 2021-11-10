26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية اليوم بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.



ومن المنتظر وصول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وتعد موانئ بورسعيد أهم موانئ القطاع الشمالي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .