26 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الاثنين، 26 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة، وخروج 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة، وخروج 1 سفينة. ويتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
وجارٍ تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.