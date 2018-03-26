26 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الاثنين، 26 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.من ناحية أخرى سجل ميناء غ

بورسعيد- أمانى العزازى





أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الاثنين، 26 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة، وخروج 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة، وخروج 1 سفينة. ويتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

وجارٍ تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.