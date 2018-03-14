26 سفينة إجمالى الحركة بمؤانئ بورسعيد اليوم الأربعاء

أمانى العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 26 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 26 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة وهى السفينة ABDUL.G القادمة من تركيا والتى ترفع علم كومورس والتى يبلغ طولها 93 متر والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 3920 طن رخام بالميناء.

ويتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المتتظر دخول 2 سفينة، وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.