26 سفينة إجمالى الحركة الملاحية فى موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول، مشيرة إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول مثلهما .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

وتعد موانئ بورسعيد واحدة من أبرز موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.