26 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

سجلت موانئ بورسعيد، اليوم الجمعة، دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 5 سفن حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة.



وتشير حركة التداول بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية إلى ارتفاع حركة تداول السفن، خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي حمولات بلغت 3,684,518 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 328,383 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 213 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل عدد 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 372,063 طن، وعدد حاويات 36,492 حاوية مكافئة،

كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو، و2 سفن ملح، فضلًا عن استقبال عدد 38 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر نفسه.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس عدد 110 سفن حاويات، وعدد 11 سفينة بضائع عامة؛ وهي عبارة عن 9 سفن كلينكر، و2 سفينة ملح، بطاقة محققة 3,298,254 طن، وعدد حاويات 291,891 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 3 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 14,201 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش،

حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترًا ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165مترًا، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليارات جنيه.