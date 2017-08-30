26 ديسمبر.. نظر وقف إعادة تعيين مجلس جديد للأهلي

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة محمود طاهر

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة محمود طاهر إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين بصفتهم.وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار.