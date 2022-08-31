26 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم في مصر مع زيادة الطلب بالتعاملات

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة حجم الطلب في السوق المحلية بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذى رفع أسعار الذهب اليوم في مصر 10 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم

وأضافت الشعبة قبل قليل أن أسعار الذهب اليوم في مصر 31-8-2022- شهدت صعودا صباحيا بحوالى 16 جنيهًا، ليصبح إجمالي صعود الذهب 26 جنيها للجرام على مدار اليوم بسوق الصاغة.

وقالت الشعبة في بيان لها إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، مع تراجع الاستيراد، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.

وأشارت الشعبة إلي أن أونصة الذهب سجلت 1713 دولارا وبلغ سعر عيار 21 الآن 1115 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1274.2 جنيها، وعيار 18 955.7 جنيه، وعيار 14 حوالى 745.4 جنيه بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحيه نحو 10 دولارات للأوقية لتواصل مكاسبها ، إضافة إلى ارتفاع الطلب محليا.

يذكر أن سعر الذهب في مصر يستفيد من صعوده عالميًا، إضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية والعرض والطلب محليًا.