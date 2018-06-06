26% تراجعًا في التمويلات العقارية للأغراض السكنية خلال شهرين

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، عن تراجع التمويلات العقارية الموجة للوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 26%، في الفترة من بداية يناير إلى نهاية فبراير من العام الحالي.وأضاف التقرير، أن إجمالي التمويلات العقارية الموجة للغرض السكني خلال الفترة ذاتها بلغت 279.6 مليون جنيه، مقابل 382.4

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، عن تراجع التمويلات العقارية الموجة للوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 26%، في الفترة من بداية يناير إلى نهاية فبراير من العام الحالي.

وأضاف التقرير، أن إجمالي التمويلات العقارية الموجة للغرض السكني خلال الفترة ذاتها بلغت 279.6 مليون جنيه، مقابل 382.4 مليون جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن الأغراض السكنية حصلت على 90.3% من إجمالي التمويلات العقارية لكافة الأغراض، في الفترة من بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 90.8% في نفس الفترة من العام الماضي 2017.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية فبراير من العام الحالي، بلغت 309.6 مليون جنيه، مقابل 421.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 26.5%.