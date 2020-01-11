259 ألف مخالفة مرور.. و45 مليون جنيه حصيلة سرقة التيار بأسبوع (جراف)

كشفت شرطة السياحة عن 3080 قضية تنقيب عن الآثار.

سجلت حصيلة المبالغ المالية المستحقة من قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، التي كشفتها شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، ما قيمته 45 مليونًا و350 ألفًا و410 جنيهات، خلال الأسبوع الماضي، بعد ضبط 60 ألفًا و766 حالة.

جاء ذلك ضمن نتائج قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من خلال الحملات التي شنها الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام على مستوى الجمهورية.

في سياق متصل، حررت شرطة المرور 259750 مخالفة متنوعة، أبرزها: 42480 تجاوز للسرعة المقررة، 472 قيادة تحت تأثير مخدر، 5512 موقف عشوائي.

وكشفت شرطة السياحة عن 3080 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: حفر وتنقيب عن الآثار، تهريب الآثار والإتجار بها، قضايا ومخالفات شركات سياحية.

من جانبها، أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط 7278 قضية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

ضبط 60 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5077 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 685395 جنيه.

إضافة إلى تحرير 17 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 127665 لترًا.

وبلغت قضايا السلع الغذائية والتموينية 7201 بمضبوطات وزنت 986,135 طن.

وأبرزها: 368 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 250,803 طن، إضافة إلى 108 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 45,105 طن.

وتنشر “المال” جراف يوضح نتائج حملات الإدارات العامة لشرطة الكهرباء والتموين والسياحة والمرور، وعدد القضايا المضبوطة.