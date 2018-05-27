2580 جنيهًا أقل متوسط إنفاق أسرة 4 أفراد للسحور والإفطار خلال رمضان

دعاء حسني ترصد "المال" عبر التقرير التالي، التكلفة التي تحتاجها أسرة مكونة من 4 أفراد، للإنفاق على وجبتي السحور والإفطار فقط خلال شهر رمضان 2018.وأكدت عدد من الأسر أن أقل وجبة السحور سعرها لن يقل عن 21 جنيهاً، حال اعتمدت على الطبق الرئيسي الشعبي المشهور عند المصريين كالفول والخبز، بالإضافة

دعاء حسني

ترصد “المال” عبر التقرير التالي، التكلفة التي تحتاجها أسرة مكونة من 4 أفراد، للإنفاق على وجبتي السحور والإفطار فقط خلال شهر رمضان 2018.

وأكدت عدد من الأسر أن أقل وجبة السحور سعرها لن يقل عن 21 جنيهاً، حال اعتمدت على الطبق الرئيسي الشعبي المشهور عند المصريين كالفول والخبز، بالإضافة إلى الزبادي. ، وفي حال كان الخبز ضمن الدعم الحكومي فتكلفة تلك الوجبة ستقل عن 17 جنيهاً، وتتراوح تكلفة وجبة السحور خلال الشهر الكريم بهذا المكون البسيط بين 510 – 630 جنيهًا، وتزيد حال إضافة أي من الأطباق الأخرى كالبيض أو الجبن لتتراوح بين 780 و1080 جنيهاً.

وتصل أقل وجبة للإفطار خلال شهر رمضان يمكن تناولها بين 40 و55 جنيهاً بتكلفة تقترب من 1650 جنيهًا خلال الشهر بأكلمه، وتصل الوجبات المتوسطة لـ65 وحتى 110 جنيهاً للكيلو، لتقترب خلال الشهر بأكلمه إلى 1950 جنيهًا، وترتفع حال دخول أطباق كالحمام أو الجمبري على مدار الشهر بين 130 و230 جنيهًا للوجبة الواحدة.

ويصل الحد الأدنى لأقل وجبة للسحور والإفطار خلال الشهر الكريم لـ2580 جنيهاً، حال تم الاعتماد على وجبة سحور بسيطة بتكلفة 630 جنيهًا على مدار الشهر، و1950 جنيهًا متوسط لسعر وجبة الإفطار خلال رمضان.

وأوضحت حنان عبد الفتاح، ربة منزل، أن وجبة السحور لأسرة مكونة من 4 أفراد تصل إلى 20 جنيهًا، لشراء وجبة مكونة من فول وعيش وزبادي”، وتحتاج الأسرة 5 جنيهات لطبق الفول، و10 جنيهات زبادي” تكلفة العبوة 2.5، و5 جنيهات خبز حال لم تكن الأسرة تحصل على رغيف الخبز المدعم بجنيه واحد يكفي كافة أفراد الأسرة.

وأضافت وجبة السحور ترتفع سعرها لتصل إلى 26 جنيهاً حال تم إضافة بيض إليها وستتكلف 10 جنيهات إضافية “تكلفة البيضة الواحدة 1.50 جنيه”، وستزيد وجبة السحور لتصل قيمتها إلى 36 جنيهاً حال تم إضافة 1/8 جبنة بـ10 جنيهات.

وأكدت أن تكلفة وجبة الإفطار لأسرة مكونة من 4 أفراد تصل إلى 40 جنيهاً، وقد تقتصر مكوناتها على المكرونة “500 جرام” بسعر 5 جنيهات، وكبد وقوانص مستوردة بسعر 35 جنيهًا.

وتتنوع متوسط أسعار وجبات الإفطار الأخرى إلى 110 جنيهات لوجبة مكونة من كيلو لحم بسعر 85 جنيه، وطبق خضار بين 10-15 جنيه، و10 جنيهات لكيلو الأرز، وتصل إلى 65 جنيهًا لوجبة متوسطة مكونة من مكرونة بسعر 5 جنيهات، ودجاجة بسعر 50 جنيهات، بخلاف طبق سلطة تكلفته في حدود 10 جنيهات.

وأضافت سهير شحاتة، ربة منزل، أن سحور يكفي لـ4 أفراد فقط يكلف في المتوسط بين 20-25 جنيهاً، حال اقتصر على المكونات البسيطة الرئيسية كطبق الفول والزبادي، وسيتم شراء طبق فول بسعر 3 جنيهات، و4 زبادي بسعر يتراوح بين 3- 5 جنيهات حسب حجم العبوة، و5 جنيهات للخبز غير مدعم يصل سعر الرغيف لـ75 قرش، ويصل سعر خبز مدعم يكفي لـ4 أفراد لجنيه فقط.

وتابعت في المعتاد يتم تناول السحور”فول وبيض وزبادي وعيش”، وفي حال تم إضافة البيض فإن سعر وجبة السحور سيترفع إلى قرابة 6 جنيهات إضافية، ليصبح سعر وجبة السحور الإجمالية بين 26 و31 جنيهاً.

وأوضحت أن وجبات الإفطار خيارتها متنوعة، ولكن أقل الوجبات تكلفتها 55 جنيهًا، هي لوجبة كيلو أوراك الدواجن بسعر 34-35 جنيهًا للكيلو، وأرز بـ10 جنيهات للكيلو، وسلطة بـ10 جنيهات للطبق، أما وجبة كالحمام لـ4 أفراد فتكلفتها 130 جنيهاً بخلاف الأرز فزوج الحمام بسعر 65 جنيه، وتكلفة وجبة الجمبري 230 جنيها وذلك 200 جنيه للكيلو، وللأرز 10 جنيهات، وطبق السلطة 10 جنيهات، و10 جنيهات للطحينة.

ولفتت إلى أن ما ذكر من الوجبات سواء للسحور أو الإفطار، تأتي بخلاف تكلفة المشروبات، وتتراوح أسعار المشروبات بين 90 جنيهًا لكيلو الكركديه، و12 لكيلو الفراولة، و5 جنيهات للبرتقال، ويصل سعر الليمون لـ14 جنيهًا.

كما أن تلك التكلفة للوجبات لم تشملها المكونات الأساسية كالزيت الذي يصل سعر الزجاجة لـ 22 جنيهاً للتر عباد الشمس، و27 جنيهًا للتر لزيت الذرة كريستال، وتصل سعر زجاجة الخل بين 5.5 و7 جنيهاً، وسعر كيلو الطحينة السائبة بـ36 جنيها للكيلو، وبخلاف أسعار التوابل، والألبان الذي يقترب سعر اللتر من 14 جنيهاً.

جدول يوضح الحد الأدني لتكلفة وجبتي السحور والإفطار للمصريين في رمضان 2018: