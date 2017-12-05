اتصالات وتكنولوجيا

258 مليون جنيه وفورات البريد من ميكنة خدماتها‎

محمود جمال وسمية كمال كشف عصام الصغير، رئيس البريد، أن الهيئة حققت وفورات خلال المرحلة الماضية من العمليات التشغيلية بقيمة 258 مليون جنيه.وأرجع الصغير السبب إلى استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في رفع كفاءة المكاتب البريدية إلكترونيا. في سياق متصل، ألمح الصغير إلى نجاح الهيئة في تح
2:41 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 17 2:41 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 17

شارك الخبر مع أصدقائك


محمود جمال وسمية كمال 

كشف عصام الصغير، رئيس البريد، أن الهيئة حققت وفورات خلال المرحلة الماضية من العمليات التشغيلية بقيمة 258 مليون جنيه.

وأرجع الصغير السبب إلى استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في رفع كفاءة المكاتب البريدية إلكترونيا. 

في سياق متصل، ألمح الصغير إلى نجاح الهيئة في تحقيق صافي أرباح خلال العامين الماضيين بلغت 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ450 مليون جنيه خسائر في وقت سابق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً