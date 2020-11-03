258 مليون جنيه إيرادات ميناء الإسكندرية خلال سبتمبر الماضى

حققت هيئة ميناء الإسكندرية إيرادات 258.6 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 238.6 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتوزعت إيرادات هيئة الميناء بين السفن التى وصلت إلى 103 ملايين جنيه، فيما وصلت الإيرادات الناتجة عن البضائع إلى 70 مليون جنيه، بينما كان بلغت دخول الشاحنات 65 مليون جنيه، والأراضى قرابة 9 ملايين جنيه.

أما ترتيب الخطوط الملاحية التى تعاملت مع الميناء، فكان الخط الملاحى الميرسك الدنماركى بواقع 25 سفينة، والثانى (MSC) بواقع 25 سفينة أيضًا، واحتل خط CMA – CGM الفرنسى المرتبة الثالثة بواقع 18 سفينة.

وحققت هيئة الميناء 130 ألف حاوية، مقارنة بـ135.8 ألف حاوية خلال الشهر نفسه من العام الماضى.

واستقبلت هيئة الميناء 15 سفينة حاملة للسيارات، بعدد وحدات بلغ 18 ألفًا، فيما وصلت خلال أغسطس الماضى 16.3 ألف.

من ناحية أخرى، عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعًا مع عدد من التوكيلات الملاحية لبحث تحويل بعض الخطوط الملاحية لخدماتها من الميناء إلى موانئ أخرى مجاورة.

وناقش ممثلو التوكيلات مع رئيس الهيئة الإجراءات التى من خلالها يمكن جذب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية للميناء، وأسباب تحويل الخطوط مؤخرًا.

وشهد معدل بقاء السفن ودخولها تطورًا، حيث كان معدل دخول السفينة من منطقة المخطاف وحتى الرصيف 29 ساعة ليكون 26 ساعة سبتمبر الماضي، وبلغ فى الدخيلة 31 ساعة، مقابل 55 ساعة الفترة نفسها من العام الماضى.

وحققت هيئة الميناء خلال سبتمبر الماضى 4.4 مليون طن، مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التى بلغت 4.9 مليون طن، بتراجع قدره 350 ألف طن، بينما كان فى أغسطس الماضى قرابة 4.6 مليون طن.

وكان معظم التراجع فى كميات الصب السائل بنسبة %32 كما تراجعت كميات الصب الجاف بنسبة %24.

كما تداولت هيئة ميناء الإسكندرية 310 سفن، مقابل 340 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع قدره 30 سفينة، بينما كان فى أغسطس الماضى قرابة 324 سفينة.