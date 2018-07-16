2579 راكبًا بميناء سفاجا وتداول 280 شاحنة

نادية سلامصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 103 ركاب و 78 شاحنة و 19 سيارة، بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 1321 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و 5 شاحنات و 34 سيارة. كما شهد ال

نادية سلام

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 103 ركاب و 78 شاحنة و 19 سيارة، بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 1321 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و 5 شاحنات و 34 سيارة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 436 راكبا و 3 شاحنات بضائع و 6 شاحنات عفش ركاب و 79 سيارة وغادرت اربع سفن وهى الرياض، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 719 راكبا و 188 شاحنة و 61 سيارة.

على جانب اخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1227 راكبا وتداول 151 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنهما 245 راكبا و 29 برادا و 7 تريللا و 21 سيارة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 23 راكبا و 17 برادا و 6 تريللا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 431 راكبا و 31 برادا و 10 تريللا و 34 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنها 528 راكبا و 24 برادا و 27 تريللا و 2 سيارة و 4 باص جيت.