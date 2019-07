256 % نمواً في مبيعات راية للنظم‎

المال - خاصحصلت شركة "راية" للنظم، على جائزة أفضل شريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا The Banking Best Performance Partner of the Year for MEA Region، المقدمة من شركة Wincor Nixdorf، خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد -مؤخرًا- في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، بالتنافس مع 85 مؤسسة من شركاء Wincor Nixdorf

المال – خاص حصلت شركة “راية” للنظم، على جائزة أفضل شريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا The Banking Best Performance Partner of the Year for MEA Region، المقدمة من شركة Wincor Nixdorf، خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد -مؤخرًا- في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، بالتنافس مع 85 مؤسسة من شركاء Wincor Nixdorf ممثلين عن 72 دولة حول العالم. ونالت شركة راية للنظم هذه الجائزة المتميزة تتويجًا لجهودها المستمرة للتوسع الملحوظ في السوق المصرية، حيث تجاوز حجم مبيعاتها 256% مقارنة بحجم الأعمال المخطط لها خلال هذا العام، إضافة إلى تقديمها للعديد من الحلول التقنية المتخصصة في خدمات الصراف الآلي والخدمات المصرفية الذاتية Self-Services Solutions، وحلول Value Added Multi-Vendor Applications التي تقوم على تمكين عملاء القطاع المصرفي من أجراء المعاملات المالية والتحويلات -to-Person Person –Cash transfer، من خلال أجهزة الصراف الآلي المتطورة التي أثبتت جدارة تفوق بمعدلات كبيرة مثيلاتها من الشركات المنافسة.



وتعد شركة راية للنظم شريك لشركة Wincor Nixdorf، في إطار علاقة الشراكة تمتد لأكثر من عشرين عاماً من التعاون في السوق المصرية. وأعرب هشام عبد الرسول – الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم، عن سعادته لنيل هذه الجائزة والتي جاءت تتويجا لكافة الجهود المبذولة من قبل فريق عمل الشركة، والذي يعد المحرك الأساسي لكل ما تم تحقيقه من نجاحات في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن علاقة الشراكة بين راية للنظم وWincor Nixdorf تمتد لأكثر من عشرين عامًا شهدنا خلالها العديد من التحديات حتى تمكنا من الوصول لموقع الريادة. وأضاف: “تمتلك شركتنا العديد من الخبراء على مستوى متقدم من المعرفة والمهارة في تقديم مختلف الحلول المتخصصة والمتعلقة بحلول الخدمات المالية، ومنها على سبيل المثال Forex and Cash Wallets, Money Remittance solutions بالإضافة إلى PROVIEW والذي يعد الحل الأول والأوسع انتشاراً على مستوى العالم لما يتميز به من خصائص فريدة في مجال Management and Monitoring solution لا تتوفر في مثيله من الحلول المنافسة في هذا المجال، إلى جانب ماتقوم به الشركة من تنفيذ حلول تكنولوجية لتطوير وميكنة الفروع باستخدام الحلول الذكية المختلفة، كما تعمل باستمرار على تطوير أنفسنا لملاحقة التقدم المستمر في مجال الحلول التقنية الخاصة بالخدمات المالية والمصرفية، بما يتماشى مع توجهات التوسع في السوق المصرفية لخدمة المزيد من العملاء. وأضاف: “تتبنى شركة راية للنظم مبادرة الدولة في تطبيق الشمول المالي والدفع الالكتروني لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار تعمل على تقديم خبراتها للقطاع المصرفي لتطبيق أحدث الحلول والخدمات التقنية لمساعدة القطاع على تطبيق تلك المبادرة، ومنها 24/7 Onboarding Services والتي تهدف إلى تيسير فتح الحسابات البنكية لعملاء البنوك الجدد من خلال Multifunction Kiosks بشكل سهل وسريع لا يستغرق أكثر من 7 دقائق للمستخدم الواحد، حيث يساعد هذا التطبيق البنوك المختلفة على توفير الخدمة على مدار أيام الأسبوع من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي ودون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك، وسيسهم التطبيق في اجتذاب قاعدة كبيرة من العملاء الجدد للبنوك المستفيدة، بالإضافة إلى توفير تكلفة إفتتاح فروع جديدة. وأوضح قائلاً: “إنني على إقتناع تام بأن القطاع المصرفي المصري سيشهد خلال الفترة القادمة العديد من التغيرات في مجال ماكينات الصراف الآلي والخدمات التقنية المصرفية كنتيجة لاندماج شركتي Diebold Inc، وWincor Nixdorf، ما نتج عنه تقديم مجموعة من الحلول والخدمات المصرفية المتكاملة القادرة على اكتساح المنافسة اعتمادًا على الانتشار الكبير Diebold / Wincor في قاعدة كبيرة من المؤسسات المالية في السوق المصرية إلى جانب الحصة السوقية الحاكمة لـ Diebold / Wincor والتي تزيد بما لا يقل عن 10% عن أقرب منافس لها في هذا القطاع”.