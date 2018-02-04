255 مليون جنيه لتسمين 33 ألف رأس ماشية في 20 محافظة

المال- خاصالتقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك بحضور نواب الوزير.وخلال اللقاء، استعرض الوزير عدد من الملفات الهامة التى يتم العمل عليها خلال هذه المرحلة، حيث اشار إلى ما تم التوصل إلى من نتائج فيما يتعلق بمشروع البتلوو

المال- خاص

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك بحضور نواب الوزير.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير عدد من الملفات الهامة التى يتم العمل عليها خلال هذه المرحلة، حيث اشار إلى ما تم التوصل إلى من نتائج فيما يتعلق بمشروع البتلو

وأوضح أن مجمل القروض التى تم توفيرها بلغت قيمتها 255 مليون جنيه، لصالح تغذية وتسمين تربية 33 الف رأس ماشية فى 20 محافظة، مؤكداً أنه جارى استكمال خطوات المشروع لتوسيع قاعدة المستفيدين منه، بما يسهم فى تنمية ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيته لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على ذبح العجول البتلو، وتغليظ العقوبة على المخالفين، والتوسع فى دعم المزارع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى زيادة فرص العمل بقطاع الثروة الحيوانية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الداجنى، والجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات له، أشار الوزير إلى ما تم توقيعه مؤخراً من عقود لإقامة 5 مشروعات جديدة بتكلفة مليار ونصف على مساحات تقدر بحوالى 13 ألف فدان، لسد احتياجات السوق المحلى، كما عرض الوزير الاستثمارات المتوقعة فى هذا المجال فى الفترة القادمة والجهود المبذولة مع مختلف المحافظات لتوفير الاراضى المناسبة.