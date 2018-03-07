255 مليون جنيه حجم محفظة تساهيل للتمويل متناهي الصغر

شريف عمر:علمت "المال" أن حجم محفظة التمويلات بشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر التابعة لمجموعة جى بى أوتو، وصل إلى 255.4 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.وتأسست "تساهيل" فى يونيو 2015 برأسمال 40 مليون جنيه، وحصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل

شريف عمر:

علمت “المال” أن حجم محفظة التمويلات بشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر التابعة لمجموعة جى بى أوتو، وصل إلى 255.4 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.

وتأسست “تساهيل” فى يونيو 2015 برأسمال 40 مليون جنيه، وحصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل متناهى الصغر، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 90% لشركة جى بى كابيتال (الذراع المالية لأنشطة التمويل بشركة جى بى أوتو) و10% لشركة EQI العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

ونوهت جى بى أوتو – فى بيان حصلت «المال» على نسخة منه – بأن تساهيل هى شركة للتمويل متناهى الصغر، وتركز على الإقراض المباشر لبعض الفئات المؤهلة للاقتراض، ومنها المرأة المعيلة وذوو الدخول المنخفضة، بهدف المساعدة على توليد أعلى والارتفاع بمستوى المعيشة.

وأشارت جى بى أوتو فى بيان إلى أن عدد فروع تساهيل فى السوق المحلية وصل إلى 102 فرعاً، وهناك خطة لزيادتها فى الفترة المقبلة بهدف تغطية السوق المحلية.

يذكر أن المال قد نشرت فى السابق أن محفظة تساهيل وصلت الى 70 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، فيما كانت تملك 86 فرعاً.

وتهدف “تساهيل” لتقديم حلول التمويل المختلفة إلى صغار رواد الأعمال من ذوى الإمكانات المالية المحدودة فى السوق المصرية، فى حين بدأت جى بى أوتو التركيز على ذراع الخدمات المالية غير المصرفية ومنها التمويل متناهى الصغر، كما أطلقت شركة مشروعى لتقديم تمويلات لشراء مركبات السيارات ثلاثية الإطارات.

وكانت الشركة قد أوضحت فى بيانات سابقة استهدافها زيادة عدد الفروع لتصل الى 150 فرعًا فى أقل من 5 سنوات على إطلاقها.