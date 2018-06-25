253 مليار جنيه صافى الأصول الأجنبية بالمركزى فى فبراير

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، خلال شهر فبراير الماضى بنحو 75 مليار جنيه، بدعم من صعود الأصول الأجنبية فى حين استقرت الخصوم الأجنبية عند مستوياتها التى سجلتها فى شهر يناير الماضى.

وأظهر التقرير الشهرى الذى أصدره البنك المركزى اليوم، ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية من 178.857 مليار جنيه، فى شهر يناير الماضى إلى 253.947 مليار جنيه، بنهاية شهر نوفمير.

واستقر إجمالى الخصوم الأجنبية لدى “المركزى” خلال شهر نوفمبر عند 478.234 مليار جنيه.

وسجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك تراجعا خلال شهر فبراير مسجلة 59.670 مليار جنيه، مقابل 64.783 مليار فى يناير الماضى.