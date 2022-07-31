252 مليون دولار أرباح مجموعة «البنك العربي» خلال النصف بعام 2022

أظهرت نتائج أعمال مجموعة البنك العربي ارتفاع صافي الارباح بعد الضريبة الي 252 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة ب 182.4 مليون دولار .

وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.2 مليار دولار.

وبينت نتائج أعمال البنك نمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 6% بنهاية النصف الاول من العام 2022 لتصل الى 35.7 مليار دولار مقارنة مع 33.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق،

وارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 47.1 مليار دولار نهاية النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2021وبنسبة نمو بلغت 2%.

وقال البنك في بيان صادر عنه إن استمرار ارتفاع الودائع في معظم المناطق التي يتواجد فيها البنك يعكس قدرته التنافسية من خلال التركيز على قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة.

صرح صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ” إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2022 تعبر عن استدامة مسيرة النمو ودليلاً على النجاحات التي يحققها البنك في تنويع مصادر الإيرادات، على الرغم من التسارع الملحوظ في نسب التضخم العالمي، الامر الذي يؤثر على أداء القطاع المصرفي”.

من جهتها أوضحت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% في مختلف قطاعات اعمالها نتيجة ارتفاع صافي ايراد الفوائد بنسبة 4% وصافي العمولات بنسبة 17% وذلك بالتناغم مع استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتقديم الحلول التمويلية المناسبة التي تلبي احتياجات العملاء، بالإضافة الى استمرار البنك في ضبط المصاريف التشغيلية.

وأشارت الصادق الى أن النمو بالارباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.9%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الاساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.4% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

و أطلق البنك العربي مؤخراً تطبيقات بنكية تفاعلية تعد الأولى من نوعها في الأردن شملت تطبيق “عربي نكست” المخصص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق “عربي جونيَر” الموجه لفئة الاطفال واليافعين، بالإضافة الى إصدار التحديثات المستمرة لتطبيق ” ريفلِكت ” أول Neobank في الأردن تتضمن مزايا اضافية جديدة.