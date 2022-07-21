251 مركبة صادرات مصر من السيارات خلال أبريل

بلغ إجمالى عدد المركبات المصدرة من مصر إلى مختلف الأسواق الخارجية، نحو 251 وحدة بقيمة 8.5 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، توزعت صادرات مصر من السيارات على 5 دول خارجية هى: «هونج كونج، المملكة المتحدة، وليبيا، والسودان، وإيطاليا»؛ بواقع 39 أتوبيسًا، و212 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة وسيارات ركوب.

ورصدت «المال» حصص الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال تلك الفترة؛ إذ استحوذت «هونج كونج» على الحصة السوقية الأكبر من صادرات القطاع بنسبة بلغت 60.6% بقيمة 5 ملايين و239 ألف دولار خلال أبريل الماضى.

وجاءت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للسيارات بمختلف أنواعها، مستحوذة على حصة قدرها 21.7% بقيمة مليون و882 ألف دولار، تلتها «ليبيا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 10.6% بنحو 923 ألف دولار.

وحصدت “السودان” المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية 5.5%، مسجلة نحو 478.8 ألف دولار، أعقبتها «إيطاليا» خامسًا، بحصة 1.6% بقيمة 13.4 ألف دولار.

وظهرت «الإمارات» فى المرتبة السادسة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، مستحوذة على حصة سوقية 1.5%، بقيمة بلغت 10 آلاف دولار خلال شهر أبريل الماضى.

حصص الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال أبريل الماضى