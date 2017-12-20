2500 نسمة زيادة بأعداد سكان الفيوم الجديدة خلال 3 سنوات

محمود زكيقال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية، ساهمت في جذب عدد لا بأس به من السكن مقارنة بالفترات الماضية.وأضاف عبدالرحمن، في تصريحاته لـ"المال"، أن المشروعات الخدمية تزيد من إقبال المواطنين في ترك المدن

محمود زكي

قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية، ساهمت في جذب عدد لا بأس به من السكن مقارنة بالفترات الماضية.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحاته لـ”المال”، أن المشروعات الخدمية تزيد من إقبال المواطنين في ترك المدن الأم، والاتجاه للعيش في مجتمعات يغلب عليه الطابع التنظيمي في الشوارع والعمارات، والمشروعات الخدمية التي تسهم في في جذب المواطنين.

وأشار إلى أن المدينة في بداية عام 2014 كان عدد الأفراد الذين يسكنون بداخلها لا يتجاوزن 50 فردًا، بمدينة تبلغ مساحتها 13.5 ألف فدان، وهو أمر غير مقبول إذ أن الأحداث السياسية منذ 2011 وحتى 2014 أثرت بصورة كبيرة على العملية الإنشائية للمدينة، ومع بداية تنفيذ المشروعات الخدمية وطرح أراضي سكنية ومشروع ابني بيتك بدأ توافد الأعداد بصورة تدعو للتفاؤل، ويتجاوز تعداد سكان المدينة 3 آلاف نسمة، خلال ثلاث سنوات فقط، بفضل المشروعات الخدمية والتنموية التي طرحها الجهاز.

وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية وصول مدينة الفيوم الجديدة لعدد شاغلين يصل إلى 100 ألف نسمة، وذلك على مساحة 13.5 ألف فدان.