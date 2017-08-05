2500 جنيه ارتفاعًا بأسعار جيلي إيمجراند 7

أحمد شوقي شهدت السيارة جيلي إيمجراند 7 ارتفاعًا في الأسعار بواقع 2500 جنيه لجميع الفئات، اعتبارًا من شهر أغسطس الحالي، مقارنة بالأسعار السابقة. ووفق أحدث القوائم السعرية لجيلي، وصل سعر الشكل القديم من إيمجراند 7 الفئة إلى 150 ألف جنيه، مقابل 147.5 ألف سابقًا، فيما بلغ سعر النسخة الـ"Tinted

أحمد شوقي

شهدت السيارة جيلي إيمجراند 7 ارتفاعًا في الأسعار بواقع 2500 جنيه لجميع الفئات، اعتبارًا من شهر أغسطس الحالي، مقارنة بالأسعار السابقة.





ووفق أحدث القوائم السعرية لجيلي، وصل سعر الشكل القديم من إيمجراند 7 الفئة إلى 150 ألف جنيه، مقابل 147.5 ألف سابقًا، فيما بلغ سعر النسخة الـ”Tinted Glass” من السيارة إلى 151 ألف جنيه، مقابل 158.5 ألف.

ووصل سعر الشكل الجديد من إيمجراند 7 إلى 153 ألف جنيه، مقابل 150.5 ألف، فيما وصل سعر النسخة الـ”Tinted Glass” من هذا الشكل إلى 154 ألف جنيه، مقابل 151.5 ألف.

أما موديل 2018 فوصل سعر السيارة إلى 155.5 ألف جنيه، مقابل 153 ألفًا، فيما وصل سعر النسخة الـ”Tinted Glass” من هذا الموديل إلى 156.5 ألف جنيه، مقابل 145 ألفًا سابقًا.