«250 وفاة».. إيطاليا تسجل أكبر رقم لوفيات «كورونا» في يوم واحد منذ تفشي الفيروس

من بين 14955 مصاب إجمالياً، تم إدخال 7426 مريضاً إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، بينما “بقي 6201 في عزلة منزلية”، لعدم حملهم أية أعراض.

أعلنت السلطات الإيطالية الجمعة، تسجيل 250 وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا في البلاد، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي بالصين.

وأفادت السلطات بأن عدد ضحايا الفيروس بلغ 1266 حالة، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

كما أعلنت أيضا أن عدد المصابين بلغ 17660 حالة، مسجلة ارتفاعا بـ2547 إصابة بعد أن تم الإعلان عن 15113 حالة يوم الخميس.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 13486، فيما تتم معالجة 14955 حالة في كامل إيطاليا.

وكانت إيطاليا أعلنت أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بمنطقة لومباردي في شمال البلاد، قد قفز إلى 890 حالة.

وذكرت مصادر رسمية أن عدد القتلى في منطقة لومباردي بشمال إيطاليا ارتفع إلى 890، مسجلا زيادة قدرها 146 ضحية.

جدير بالذكر أن إيطاليا أغلقت أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد.

في المؤتمر الصحفي المعتاد لرئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريلي، الجمعة، قال إن “انتشار (كوفيد 19) يسير بوتيرة مماثلة لتلك التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة”، مبينا أن “هناك 14955 مصاب بالفيروس في إيطاليا، بزيادة بحاصل 2116 مقارنة بالأمس، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين، بما يشمل الضحايا والمتعافين 17660″، وذلك “بمعدل تقدم يعادل اليوم 16.85٪”.

وكرر بوريللي القول: “مرة أخرى، هناك 1266 ضحية، بزيادة بمجموع 250 عن الأمس”، أما “المتعافين، فقد بلغوا 1439، بزيادة بحاصل 181 مقارنة بـ24 ساعة خلت”.

وتابع “هناك 1328 يخضعون العناية المركزة، أي 175 آخرين عن أمس”.

واختتم بالقول إن “من بين 14955 مصاب إجمالياً، تم إدخال 7426 مريضاً إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، بينما “بقي 6201 في عزلة منزلية”، لعدم حملهم أية أعراض.