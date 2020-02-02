250 مليون جنيه مبيعات «بولاريس باركس» من مجمع «بوصلة 1» للمشروعات الصغيرة

حققت شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى 250 مليون جنيه مبيعات من وحدات مجمع “بوصلة 1” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل قيمة 45 وحدة من إجمالى المنشآت البالغة 56.

يُشار إلى أن الشركة سلّمت، الثلاثاء الماضى، 45 وحدة من منشآت مجمع بوصلة 1، بحضور مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقيادات المجموعة.

قال باسم شعيرة، نائب مدير عام «بولاريس باركس»، فى تصريحات، لـ«المال»، إن إجمالى المبيعات المستهدَف تحقيقها من مجمع «بوصلة 1» يبلغ 400 مليون جنيه.

ويقع مجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر بعدد 56 وحدة صناعية، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 إلى 800 متر.

وأوضح شعيرة، فى تصريحات سابقة، أن سعر الوحدات يختلف وفقًا للمساحة، وتبدأ من 4 ملايين جنيه للوحدة 500 متر، بأنظمة سداد مختلفة، تبدأ من الدفع الفورى إلى التقسيط على 3 أعوام، بعيدًا عن تمويلات البنوك.

وتعمل المجموعة حاليًّا على 3 مشروعات موزّعة بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، و5.5 مليون متر فى العين السخنة، ومجمع بوصلة بالسادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر.

يُذكر أن هيئة التنمية عادت للعمل بنظام المطور الصناعى فى أبريل 2017، الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله لتوفير أراض كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها هيئة التنمية. وطبقًا لبيانات موقع الهيئة، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى بمصر 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس