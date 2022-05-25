250 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«كابو» فى تسمين الدواجن

تعتزم شركة “كابو للتنمية الزراعية” استثمار 250 مليون جنيه، لإنشاء مشروع لتسمين وتفريخ الدواجن فى منطقة وادى النطرون، لإنتاج حوالى 7 ملايين دجاجة سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية.

جدير بالذكر أن الشركة تعمل بأفضل تكنولوجيا تصنيع الأعلاف المعروفة باسم “الإكسترودر” كما تمتلك مجموعة من أمهر العاملين والباحثين فى قطاع الثروة الحيوانية والأعلاف.

وقال علاء قمر رئيس الشركة، إنه من المخطط أن ينتج المشروع 7 ملايين دجاجة توزع على السوق المحلية.

وأضاف لـ«المال» أن شركة “كاودايس كابوفيد”، متخصصة فى إنتاج الأعلاف، وهى شركة شقيقة لشركة “كابو” للتنمية الزراعية، تقوم أيضا بإنشاء مصنع جديد لإنتاج أعلاف الدواجن فى المنطقة الثانية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب فى الإسكندرية باستثمارات 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن “كاودايس كابوفيد” بدأت فى إنتاج أعلاف الدواجن والمحببة بجميع أنواعها عام 2003.

وأشار إلى أن المصنع الحالى الخاص بشركة “كاودايس كابوفيد”، ينتج حاليا 140 ألف طن من علف الدواجن والمواشى والأسماك.

وعلى صعيد المصنع الجديد، لفت إلى أن المصنع المزمع إنشاؤه سينتج 180 ألف طن سنويا، لتصل الطاقة الكلية إلى300 ألف طن من الأعلاف سنويا.

وتابع إن مصنع العلف الجديد يستهدف السوق المحلية بنسبة 70٪ وسيتم تصدير 30٪ للسوقين الليبية والعراقية.

ولفت إلى وجود 120 عاملا حاليا داخل المصنع، ومع إنشاء المصنع الجديد وعنابر الدواجن بدارى التسمين سيصل عدد العمالة داخل المصنع إلى 450.

وتمتلك الشركة قسما خاصا لإدارة الجودة يتبعه معامل مجهزة بأحدث الأجهزة المعملية لتحليل عينات المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج والأعلاف، كما أنها تنتج أكثر من نوع من المركزات والأعلاف، منها المطبوخة، والمحببة.

وأكد “قمر” أن شركته لم تقم بتوزيع الأرباح السنوية، مما ساعدها فى عدم التأثر سلبا فى ظل ارتفاع سعر

الدولار والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن سبب تضرر بعض الشركات الأخرى هو توزيع أرباحها سنويا على الشركاء وهذا أثر عليهم بالسلب فى ظل الأزمة الحالية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

وعن موعد البدء فى تنفيذ البنية التحتية للمشروعات الجديدة، أشار “قمر” إلى أنه حصل على جميع الموافقات من الجهات الحكومية المسئولة عن تصاريح هذه المشروعات، باستثناء جهة واحدة وتمت مخاطبتها للاطلاع على الأوراق والمستندات لإصدار التصريح.

ولفت إلى أنه فى حالة الحصول على الموافقة من هذه الجهة سيتم البدء فى وضع قواعد البنية التحتية للمشروعات.