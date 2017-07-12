250 مليونًا أرباحا مصر للطيران للخدمات الأرضية المستهدفة

مفاوضات لإبرام عقود مع شركات أرمنية و دنماركية

%20زيادة فى التكاليف بعد رفع أسعار الوقود

هاجر عمران ـ دعاء محمود

قال أحمد شاهين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إن شركته تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 250 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد (2018/2017)، لافتا إلى أن الشركة حققت 266 مليون جنيه، أرباحا خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بزيادة %60 عن العام المالى السابق له.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» أمس الأول على هامش افتتاح معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول مبنى الركاب 2 – أن السبب وراء هذه الزيادة يعود إلى خطة التعافى التى وضعتها الشركة، والتى تضمنت تقليص حجم التخفيضات للعقود المبرمة مع الشركات من %50 إلى %20 مما ساهم فى توفير مليون و660 ألف جنيه.

وأكد أنه استطاع توفير 8 ملايين جنيه بعد إعادة توظيف العمالة فى المحطات دون الاستعانة بأخرى من القاهرة، والتى كانت تكبد الشركة أعباء تكاليف الانتقال والإقامة، متابعا أنه تم الاتفاق مؤخرا مع جميع شركات الطيران التابعة للوزارة على الاستعانة بعمالة ومعدات الشركة، فى عمليات التصليح، مما حقق 6 ملايين جنيه ايرادات إضافية مع العلم بأن عدد العمالة فى الشركة 5500عامل.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات حاليا مع شركات من أرمينيا والدنمارك، لتقديم الخدمات لهم، خاصة بعد تداول أخبار حول زيادة الرحلات فى شهر سبتمبر المقبل، منوها بأن الشركة استأنفت تعاقداتها مع 8 شركات من ألمانيا و أوكرانيا والأردن ولبنان.

ولفت إلى أن الشركة متعاقدة مع 156 شركة مفعل منها 63 شركة فقط، أما الشركات الأخرى فهى رحلات شارتر، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم فى زيادة التكاليف بنحو 20% إذ تمتلك الشركة نحو 60 أتوبيسا ولديها معدات كبرى تعمل بالسولار.

وقال إن شركة الخطوط الجوية السعودية، وسعت تعاقدها مع الشركة المصرية للخدمات الأرضية، بعد الأزمة التكدس المعتمرين فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الشركة تخدم الخطوط السعودية فى أسيوط وشرم الشيخ ومطار برج العرب.

وأكد أن شركته تخدم جميع الشركات الموجودة بالمطار، متابعا أن تحسن الأجواء السياسية ساهم فى استئناف الألمان والأوكران رحلاتهم لمصر، مما يحسن من دخل الشركة، مطالبا وزارة السياحة والهيئة التابعة لها باقتحام أسواق جديدة، مثل الصين والهند وكوريا ودول شرق آسيا، والتسويق لمصر فيها بشكل جيد حتى يستفيد قطاعى السياحة والطيران.