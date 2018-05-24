250 مليار جنيه حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر

أحمد الدسوقىقدر الدكتور محمد البلتاجى حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر بحوالى 250 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2018 موضحاً أن حجم الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفى بلغ 240 مليار جنيه، وتقترب القروض من مستوى 230 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً على الصيرفة الإسلامية فى مصر.وقال إن جمعية التمويل ا

أحمد الدسوقى

قدر الدكتور محمد البلتاجى حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر بحوالى 250 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2018 موضحاً أن حجم الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفى بلغ 240 مليار جنيه، وتقترب القروض من مستوى 230 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً على الصيرفة الإسلامية فى مصر.

وقال إن جمعية التمويل الإسلامى تضم أكثر من 270 مصرفياً، و6 مصارف، وعدداً من شركات التأجير التمويلى.

وأضاف أن السوق المصرية تقدم خدمات التمويل الإسلامى عبر 14 بنكا من خلال 228 فرعا، تقدم أكثر من 40 منتجًا إسلاميًّا بصيغ تمويلية وأوعية ادخارية تخدم نحو 3 ملايين عميل.

وفى سياق أخر قال إن أحد البنوك الإسلامية العاملة بدولة الكويت، تسعى للتواجد بمصر، من خلال الاستحواذ على أحد البنوك المحلية، ويقوم البنك حالياً بدراسة السوق.

يشار إلى أن البنك المركزى يعتزم طرح المصرف المتحد (أحد البنوك التى تعمل وفقا للشريعة) للبيع، خلال الفترة المقبلة.

ولفت «البلتاجى» إلى أن الصيرفة الإسلامية فى مصر جاذبة للبنوك التى تتعامل وفقا للشريعة، خاصة العربية والخليجية، مؤكداً أن هناك شريحة ليست قليلة تفضلها.

فى سياق متصل، قال إنه تم افتتاح المقر الجديد للجمعية بمنطقة الدقى، ونظمت به ورشة عمل عن آليات إصدار الصكوك، كما سلمت الحاصلين على شهادة المدقق الشرعى المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، شهادات الاجتياز، التى تم عقد امتحانها بمقر الجمعية.

توقع الدكتور محمد البلتاجى ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن يحقق قطاع الصيرفة الإسلامية نمواً بنحو %12 بنهاية العام الحالى، مقابل %11 خلال العام الماضى 2017 .

