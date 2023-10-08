250 جنيها للماعز البلدي.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 8-10-2023

تفاوتت أسعار اللحوم في محال الجزارة والمناطق الشعبية والراقية اليوم الأحد 8-10-2023 ليسجل أقل سعر للحوم الجديان البلدي بالعظم 250 جنيها والبقري بين 300 جنيه و380 جنيها والكبدة 320 جنيها والسجق والبرجر والكفتة 240 إلى 250 جنيها واللحوم الجملي والمفروم الجملي 300 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار أن سعر عبوة اللحوم البرازيلية 80 جنيها والمفروم 70 جنيها و55 جنيها للكبدة لوزن نصف كيلو جرام في المنافذ وكيلو الدهن البقري 100 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم البرازيلي المستورد 200 جنيه والمفروم البرازيلي 190 جنيها ببعض المحال التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها والقطع السوداني والكبدة 210 جنيهات ببعض المنافذ.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها و270 جنيها في منافذ وزارة الزراعة والتموين والداخلية والمفروم البلدي 240 جنيها و320 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق والمفروم 300 جنيها والبرجر البقري والكفتة تتراوح بين 150 و240 جنيها في محال الجزارة البلدية.

أسعار اللحوم الحمراء

وذكر التجار أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيها والسودانية 220 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق.

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق البقري 250 جنيها و البرجر الكندوز 250 و280 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والأمريكي 120 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 210 و220 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وذكر التجار إلي أن السجق المستورد 90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120 جنيها للكيلو .

وأفاد التجار أن سعر كيلو القائم لـ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و”البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم القائم

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم و المكعبات الكندوز : 260 و300 جنيه للكيلو

أسعار الكفتة البلدية : 150 جنيها و 250 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ ” الداخلية ” :200 جنيه إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

ألمح المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار السجق و الكفتة البلدي :240 إلى 250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه