250 جنيها دعم من «مصر الخير» على بطاقات التموين (مستند)

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف دعم إضافي على بعض البطاقات التموينية، بقيمة 250 جنيها، للفئات الأكثر احتياجا، بإجمالي 3 ملايين و750 ألف جنيه، وفقا لتحليل بيانات المستفيدين بالبطاقات التموينية، وذلك لمرة واحدة خلال أبريل الجاري، وفقا لبروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وتلقت وزارة التموين، إخطارا من مؤسسة مصر الخير، حصلت “المال” على نسخة منه، يفيد بأنه قد تم تحويل مبلغ 3,460,481 جنيها، إلى حساب الهيئه العامة للسلع التموينية.

بالإضافة الى مبلغ متبقى سابقا وقدره 289,5 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ 3,750,000 جنيه لتقديم دعم نقدى في صورة سلع تموينية إلى بعض المستحقين على بطاقات التموين لعدد 15 الف مستفيد.

وتم البدء في تحويل الدعم النقدي للمستفيدين بواقع 250 جنيها لكل مستفيد، بدءا من يوم 17 أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وطالبت مصر الخير وزارة التموين، بالالتزام بإرسال رسالة نصية، على أرقام هواتف المستفيدين، الذين سيحصلون على هذه المنحة، وفقا لعملية تحليل البيانات التي حددت المستحقين لهذه المنحة، على أن تتولي مصر الخير إبلاغ مستفيدين ممن ليس لديهم رقم هاتف من خلالها.

كما أخطر أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عبر مذكرة رسمية حصلت “المال” على نسخة منها ، أنه بالاشارة إلى بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التموين ، ومؤسسة مصر الخير، قد تم تحويل مبلغ 3460481 جنيها، بحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالبنك المركزي المصري .

كما أن الهيئة العامة للسلع التموينية، ستقوم بتحويل المبلغ الوارد من مؤسسة مصر الخير، إلى حساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.