25.69 مليار جنيه مبيعات شركات الأدوية في 5 شهور

11.25 مليار حصة العشر الكبار.. بنسبة %43.8 أحمد صبرى:حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات بقيمة 25.69 مليار جنيه خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى (من يناير إلى نهاية مايو)، بنسبة نمو %32.4، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وكانت شركات الأدوية قد حققت مبيعات العام ا

11.25 مليار حصة العشر الكبار.. بنسبة %43.8



أحمد صبرى:

حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات بقيمة 25.69 مليار جنيه خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى (من يناير إلى نهاية مايو)، بنسبة نمو %32.4، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت شركات الأدوية قد حققت مبيعات العام الماضي بقيمة 51.59 مليار جنيه ونمو %24، وأسهم فى ذلك، وموافقة مجلس الوزراء يناير 2017 الماضي على زيادة أسعار %15 من الأدوية المحلية و%20 من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و%50 لتفادى خسائر الشركات من تعويم سعر الصرف.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت «المال» على نسخة منه، فإن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 11.25 مليار جنيه، بإجمالى حصة سوقية %43.8.

وعززت «نوفارتس» السويسرية صدارتها بقائمة الشركات الأكثر بيعاً للعام الثانى على التوالى، بحجم مبيعات بلغ 1.87 مليار جنيه، ونسبة نمو %17.7 عن الفترة نفسها من العام الماضى.

واحتفظت «جلاكسو» الإنجليزية بالمركز الثانى، بمبيعات بلغت 1.57 مليار جنيه، ونمو %27.1، بزيادة تقارب 250 مليون عن غريمتها «سانوفى» الفرنسية التى حلت بالمركز الثالث، بحجم بيع 1.32 مليار جنيه، ونمو %26.5 على الفترة نفسها من العام الماضى.

وحلت «فاركو» بالمركز الرابع- والأول بين الشركات المحلية – بحجم مبيعات 1.31 مليار جنيه، متأخرة بفارق ضئيل عن «سانوفى»، ونمو %25.2، ثم «أمون» بالمركز الخامس متقدمة بمركز واحد على ترتيبها العام الماضي، بحجم مبيعات 1.24 مليار جنيه، ونمو %40.7.

وحلت «إيبيكو» فى المركز السادس متراجعة للعام الثانى على التوالى محققة مبيعات 989.57 مليون جنيه، مع نمو %31.9.

وجاءت «إيفا فارما» فى المركز السابع، بحجم مبيعات 863.4 مليون جنيه، ونمو %28 بينما حلت «فايزر» الأمريكية ثامنة، بحجم مبيعات 819.4 مليون جنيه، ونمو %29.2، ثم “الحكمة الأردنية” بـ640.99 مليون جنيه ونمو %44.8، وأخيرا «المهن الطبية» 628.77 مليون جنيه، ونمو %57.5 والتى دخلت الترتيب لأول مرة متقدمة على «جلوبال نابى» و«ميركرل».

وحققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية 5.2 مليار جنيه مبيعات مباشرة (لا تشمل المناقصات) خلال مايو الماضي، بنسبة نمو %27.4، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت فى مايو 2016 أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة %20 لجميع أدوية الشركات المحلية والأجنبية بعد مطالبة الشركات بالزيادة لتقليل خسائرها، كما وافق مجلس الوزراء يناير الماضي على زيادة أسعار %15 من الأدوية المحلية و%20 من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و%50 لتفادى خسائر الشركات من تعويم سعر الصرف.