اقتصاد وأسواق

«مهما كانت المسافة».. وزير التموين: عدم زيادة عمولة نقل القمح المحلي عن 25 جنيهًا و450 نقطة لتسليم المحصول

سعر الأردب للعام الحالي متميز
محمد مجدي 8:32 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 8:32 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن موسم القمح المحلي هام جدا لمصر كلها ، قائلا: إحنا بننتظر من السنة للسنة موسم القمح للحصول على 50% من احتياجات السوق المحلي.

وقال المصيلحي ، في كلمته والتي قام بتسجيلها عبر الفيديو وتم إرساله إلي “المال” : عندنا 450 موقع يتم العمل فيه لاستقبال موسم القمح ، والعمل يبدأ من الساعة 8 الي الساعة 4 وسيتم العمل بعد الافطار ،

اقرأ أيضا  وزير التموين يتفقد مصنع الدلتا للسكر في كفر الشيخ بعد تطويره

وأضاف المصيلحي ، أنه تم تحديد الاسعار والسعر العام الحالي متميز 725 جنيه للاردب درجة نقاوة 23.5 ، بتقل 10 جنيه مع انخفاض درجة النقاء بنحو 0.5% .

وأكد المصيلحي ، أنه تم زيادة عدد نقاط التجميع وندعو جميع المزارعين إلي تسليم المحصول بأنفسهم وبالتالي الحصول على السعر كاملا دون دفع اي عمولة .

اقرأ أيضا  كمرحلة أولى.. «الزراعة»: تجهيز 205 مراكز تجميع ألبان في المحافظات

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية ، من التجار بعدم زيادة عمولة النقل عن 25 جنيه للطن الواحد مهما كانت المسافة ، مشددَا على أنه يتم معاينة جميع كميات القمح الموردة إلي الصوامع .

وأكد المصيلحي أنه في حالة خلط القمح الجديد مع القمح القديم ، أو قمح محلي مع قمح مستورد ، سيتم مصادرة الكميات كاملة ، مع عمل محضر و يتم الغاء اسم التاجر من ملف الموردين لصالح التموين .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

قوافل صندوق تحيا مصر توفر 80 طنا من المواد الغذائية والدواجن لـ 6 آلاف أسرة

السيد فؤاد 8:32 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

عروض بيم مصر على أدوات المطبخ يوم الخميس 22 أبريل 2021

محمد مجدي 7:58 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20-4-2021

محمد مجدي 5:06 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 20-4-2021 وتراجع عيار 21 جنيها

عمر سالم 4:10 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

وزارة الصحة تتسلم 500 ألف لقاح «سينوفارم» من الصين الشهر الجاري

المرسي عزت 3:32 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

«صناعة الجلود» تتعاون مع «الحاسبات والمعلومات» لتنفيذ مشروع المصنع المفتوح

عمر سالم 2:20 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21