«مهما كانت المسافة».. وزير التموين: عدم زيادة عمولة نقل القمح المحلي عن 25 جنيهًا و450 نقطة لتسليم المحصول

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن موسم القمح المحلي هام جدا لمصر كلها ، قائلا: إحنا بننتظر من السنة للسنة موسم القمح للحصول على 50% من احتياجات السوق المحلي.

وقال المصيلحي ، في كلمته والتي قام بتسجيلها عبر الفيديو وتم إرساله إلي “المال” : عندنا 450 موقع يتم العمل فيه لاستقبال موسم القمح ، والعمل يبدأ من الساعة 8 الي الساعة 4 وسيتم العمل بعد الافطار ،

وأضاف المصيلحي ، أنه تم تحديد الاسعار والسعر العام الحالي متميز 725 جنيه للاردب درجة نقاوة 23.5 ، بتقل 10 جنيه مع انخفاض درجة النقاء بنحو 0.5% .

وأكد المصيلحي ، أنه تم زيادة عدد نقاط التجميع وندعو جميع المزارعين إلي تسليم المحصول بأنفسهم وبالتالي الحصول على السعر كاملا دون دفع اي عمولة .

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية ، من التجار بعدم زيادة عمولة النقل عن 25 جنيه للطن الواحد مهما كانت المسافة ، مشددَا على أنه يتم معاينة جميع كميات القمح الموردة إلي الصوامع .

وأكد المصيلحي أنه في حالة خلط القمح الجديد مع القمح القديم ، أو قمح محلي مع قمح مستورد ، سيتم مصادرة الكميات كاملة ، مع عمل محضر و يتم الغاء اسم التاجر من ملف الموردين لصالح التموين .