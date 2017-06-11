25/30 يعرض أوراق مصرية تيران وصنافير على التشريعية اليوم

كشف النائب إيهاب منصور القيادى بتكتل ٢٥/٣٠ عن تجهيز التكتل لكافة المستندات والأوراق التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مضيفا أن التكتل سيعرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، الخاص بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار القيادى بتكتل ٢٥/٣٠ في تصريحاته لـ”المال” إلي أن المستندات التي جمعها التكتل ليست بجديدة بل سبق وتم تقديمها إلي القضاء، مشددا علي أن التكتل ليس لديه اي مانع للاطلاع علي أي مستندات جديدة تثبت تبعية الجزيرتين إلي المملكة، ولكن هناك سؤال: لماذا لم يتم طرح موضوع المستندات إلي المحكمة أثناء نظر دعوى بطلان الاتفاقية؟

وعن تردد أنباء عن ترأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لاجتماع اللجنة التشريعية اليوم، قال :”نرجوا أن تتم المناقشات بديمقراطية وشفافية سواء ويسمح لنا أن نعبر عن آرائنا سواء ترأس الاجتماع رئيس المجلس أو رئيس التشريعية.

وطالب منصور زملائه بالقراءة والفحص الجيد لكافة المستندات التي تمس الاتفاقية وتبعيتها قبل بدء التصويت عليها ، نافيا تحديد موعد معلن لجلسة التصويت عليها.

وتعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اليوم، أولي جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير ولمدة ثلاث أيام متتالية، تمهيدا لطرحها للتصويت في جلسة عامة لم يعلن موعدها بعد.