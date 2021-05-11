ثقافة وفنون

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13 : شقيق فريدة يقتلها ودكتور سيف يقتل عزيز

كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.
أحمد حمدي 2:14 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21 2:14 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21

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يعرض مسلسل كوفيد 25 للجمهور المصري والعربي ، وشهدت الحلقة 13 بذهاب نهال ” ايتن عامر ” لسيف ” ادوارد” لتوبيخه على خيانته لها وقال لها انه لم يخونها لكن لم تقتنع بكلامه ، ويحاول ياسين ” يوسف الشريف” تهدئتها فينفعل عليه دكتور سيف ويصفه انه يصطاد في الماء العكر بينه وبين نهال .

واكتشف عزيز الشخص الذى خانته زوجته معه وحملت منه من خلال اتصاله بآخر رقم على تليفون زوجته التى قتلها، وكان سيف “إدوارد” هو ذلك الشخص، وتشاجروا معا وانتهت المشاجرة بقتل سيف لعزيز.

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يقرر ياسين “يوسف الشريف” ومعه بعض الاشخاص النوم فى المكان حتى الصباح ثم يتحركون لمكان القطار، وبعد أن ينامون يلتف حولهم العديد من المصابين فيتسيقظ ياسين ورامى “أحمد صلاح حسنى” ويبدأن في ايقاظ  شخص تلو الآخر حتى ينصرفوا بهدوء دون أن يلاحظ المصابون ولكن تندفع إحداهم فى طاوله فيلتف حولها المصابون ويقتلوها ويبدأ الباقى فى الهروب سريعا.

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ايضا يسير ياسين “يوسف الشريف” عكس الاتجاه الذى يسير فيها باقى المجموعة ويحدث ضجة فى المكان حتى يسير وراءه المصابون حتى يخرج من المكان من باب آخر، وبعد وصولهم لمكان القطار يجد شخصا غريبا يصوب السلاح ناحية فريدة “راندا البحيرى”،  ويعرفوا أنه أخيها وأتى ليأخذ ثأره منها وقام بإطلاق الرصاص عليها ، وعندما حاول ياسين الدفاع عنها أطلق عليه هو الأخر الرصاص، وكان المصابين قد بدأوا يهجمون عليهم فأنصرفوا جميعا مسرعين إلى القطار وتحرك القطار متجها للعين السخنة.

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. كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.

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بقلم أحمد حمدي

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