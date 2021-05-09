ثقافة وفنون

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12 : تهديد هند لدكتور سيف وياسين يحاول اكتشاف سر الفيروس (فيديو)

يعرض مسلسل كوفيد 25 للجمهور في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 12 منذ قليل تعطيل السيارة التي كان يتواجد فيها دكتور ياسين او اليوتيوبر " يوسف الشريف" ومعه مجموعة من الاشخاص ، ويؤكد لهم رامي " أحمد صلاح حسني "…

أحمد حمدي 11:17 م, الأحد, 9 مايو 21 11:17 م, الأحد, 9 مايو 21

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يعرض مسلسل كوفيد 25 للجمهور في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 12 منذ قليل تعطيل السيارة التي كان يتواجد فيها دكتور ياسين او اليوتيوبر ” يوسف الشريف” ومعه مجموعة من الاشخاص ، ويؤكد لهم رامي ” أحمد صلاح حسني ” ان البنزين تسرب من ثقب في التانك الخاص له ، ويقوم ياسين بالسير بهم حتى نهاية مزلقان بعد تعطل الاوتوبيس ثم يشعرون بالتعب فيقومون بدخول احد المنازل المهجورة ، ويسمعون صوت بكاء ليجدونه ” فطين باشا” ويطلب منهم ان يشرب الماء

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. ويسأل رامى ياسين عن سبب اهتمامه بأحدى الفيديوهات، ليخبره الدكتور ياسين أنه يريد معرفة سر عدم مهاجمة المصابين بالفيروس لإحدى السيدات، لافتًا إلى أنه يحاول تحميل فيديو لأحد الباحثين قام بعمل أبحاث على 9 سيدات مثل المتواجدة فى الفيديو، معلقًا: “أموت وأعرف وصل لإيه، لو قدرنا نعرف السبب عن عدم مهاجمة المصابين للأصحاء هنوصل لحل المشكلة”.

ايضا شهدت الحلقة 12 اتصال بين دكتور سيف” ادوارد” وهند لتخبره انها ستفضحه ، حيث أن معها ابنه ، ويستمع عزيز صدفة لهذا الحوار بينهما ، وكذلك عرف ياسين بالسر الذي أخبرته فريدة” رندا البحيري” بكل تفاصيله بان والد ابنتها ليس زوجها عمرو وانما هو رجل تزوجته دون علم أهلها ، بعدما جاءته رسائل تهديد تطالبه بالابتعاد عن فريدة وابنتها وإلا ستكون حياته الثمن، فما كان من ياسين إلا أن وعدها بحمايتها، وفي الوقت نفسه يواصل شقيق فريدة بحثه عنها لقتلها.

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العمل بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيرى، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى

. كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.

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بقلم أحمد حمدي

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