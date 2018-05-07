25 يونيو مرافعة النيابة العامة فى قضية كرداسة

نجوى عبد العزيز:قررت محكمة الجنايات بالجيزة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاه تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ25 يونيو لمرافعة النيابة، وحضور المتهم رقم 38 من محبسه.كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أن

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة الجنايات بالجيزة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاه تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لـ25 يونيو لمرافعة النيابة، وحضور المتهم رقم 38 من محبسه.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون “جمال عطا الله” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.وتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، و حيازة أسلحة و ذخائر بدون ترخيص.