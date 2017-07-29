25 % نموًا مستهدفًا لمازيراتي نهاية 2017

شريف عيسى



تمكنت MTI وكلاء مازيراتي من زيادة حجم مبيعاتها خلال النصف اﻷول من العام الجارى بنسبة تراوحت ما بين 20% إلى 25%، رغم التحديات التى واجهتها العلامة اﻹيطالية فى أعقاب إعلان البنك المركزى، عن تحرير أسعار الصرف.



وأكد محمد قنديل، مدير عام قطاع مازيراتي بـ MTI، وكلاء جاكوار، ولاندروفر، وبنتلى، وفيرارى، ومازاراتى، أنه على الرغم من حالة الركود التى أصابت اﻷسواق خلال الربع الثانى فى الفترة من أبريل وحتى يونيو نتيجة انخفاض حركة اﻹقبال، إلا أن مازاراتى فضلت الاستمرار فى سياستها التسويقية التوسعية عبر المشاركة فى العديد من الإعلانات الرياضية، باﻹضافة إلى تدشين جناحى بالساحل الشمالى لعرض أحدث طرازات العلامة التجارية.



وأضاف قنديل فى تصريحات لـ”المال” إلى أن التوسع فى اﻷنشطة التسويقية كان له العديد له من النتائج اﻹيجابية على حركة بيع مازيراتي خلال النصف اﻷول، والاستمرار على نفس معدلات النمو حتى نهاية العام.



وكشف عن سعى مازيراتي لزيادة أداء مبيعاتها خلال العام الجارى بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بأداء مبيعاتها خلال العام الماضى، اعتمادا على طراز ليفانتى الجديد كليا، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية الفارهة المتعددة الاستخدامات SUV، والتى تم طرحها رسميا بمصر خلال الربع اﻷول.



كانت MTI قد أعلنت رسميا خلال مايو من العام الماضى استئناف عمليات مازراتى العالمية فى مصر.



وتقدر استثمارات MTI – مازيراتى فى السوق المصرية بقرابة 650 ألف دولار والتى تستهدف استعادة مكانتها بعد غياب دام لأكثر من عامين نتيجة التغيرات التى شهدها سوق السيارات.



وبين قنديل أن طرح ليفانتى ساهم بشكل كبير فى إحداث دفعة قوية لحركة مبيعات مازيراتي، مشيراً إلى أن لها نصيب اﻷسد فى الطفرة التى شهدتها العلامة الإيطالية خلال النصف اﻷول.



ووصف قنديل أداء مبيعات مازيراتي خلال النصف اﻷول بالمرضى للغاية، بالتزامن مع سلسلة القرارات الاقتصادية الاصلاحية التى أعلنتها الحكومة والتى مثلت تحديداً ﻷداء مبيعات قطاع العلامات الفارهة بصفة عامة، مازيراتي بصفة خاصة، والتى من بينها القفزات الكبيرة فى أسعار الصرف، وما تبعها من موجات تضخمية لكافة السلع والخدمات والتى من بينها السيارات الفارهة.



وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى تحرك ايجابى لحركة بيع العلامة التجارية، مع استعادة الطبقات اﻹجتماعية لعاداتها الشرائية، مع التخلص من مراقبة اسعار الدولار يومياً، واستنتاج تأثيرها على اﻷسعار.



وتابع مدير عام مازيراتي بـ MTI، انه على الرغم من عدم تأثر عملاء مازاراتى مادياً بالتغيرات التى شهدتها اسعار الصرف خلال الفترات الماضية، إلا ان ارجاء قرارات الشراء جاء نتيجة لمراقبته اﻷوضاع الإقتصادية، وما تبعتها من أثار على المجتمع بصفه عامة، مؤكداً على ان الطلب على السيارات الفاهة مازال متواجداً، وعلى تلك الفئة اﻷخد بزام المبادرة بالشراء.



وبين ان ما يقرب من 90% من عملاء مازاراتى ما زالوا إلى اﻷن يحصلون على السيارة المعروضة بصاله العرض الرئيسية دون تحديد المواصفات التى يرغبون فيها، فى حين ان نسبة ضئيلة للغاية تصل إلى 10% هم من يقومون بتحديد المواصفات وفقاً للمميزات والمواصفات الجمالية للعلامة اﻹيطالية العريقية.



واستبعد قنديل وجود خطة للتوسع خلال الفترة الحالية سواء فى صالات عرض، أو مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، وقطع الغيار، واﻹكتفاء بالمركز المتكامل بالقاهرة الجديدة والتى تم افتتاحه رسيماً منتصف فبراير الماضى.