25 % نموا في عائدات فودافون خلال الربع الماضي

محمود جمالقال ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي، لشركة فودافون مصر، إن هناك نموا في عائدات الشركة بالسوق المحلية خلال الربع الماضي بنسبة بلغت ٢٥٪وأضاف أن انتشار الأجهزة الذكية سيساهم بشكل كبير في نمو الجيل الرابع . تابع تثق الشركة في تعامل الحكومة في مسألة حصة المصرية في شركته وفقا لأ

محمود جمال

قال ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي، لشركة فودافون مصر، إن هناك نموا في عائدات الشركة بالسوق المحلية خلال الربع الماضي بنسبة بلغت ٢٥٪

وأضاف أن انتشار الأجهزة الذكية سيساهم بشكل كبير في نمو الجيل الرابع .

تابع تثق الشركة في تعامل الحكومة في مسألة حصة المصرية في شركته وفقا لأطر الحوكمة .

يشار إلي أن المصريه للاتصالات تمتلك ٤٥٪ من أسهم فودافون مصر الأمر الذي يستلزم فض التضارب بين الشركتين لاسيما بعد دخول المصرية سوق المحمول

وقال بشأن رخص الهاتف الثابت، إنه لا يوجد تأخير على الإطلاق، حيث كان هناك أولوية للجيل الرابع الذي كان يحتاج إلى استعدادات كبيرة للشركة وبعدها يأتى الثابت.

وأضاف أن قرار إعادة استثمار الأرباح وعدم توزيعها على المساهمين قرار مجلس إدارة فودافون المكون من عدة مساهمين منهم المصرية للاتصالات