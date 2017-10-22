25 % نموا فى حجم أعمال إكوينوكس محليا‎

أعلنت شركة إكوينوكس ” Equinox” ، العاملة فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية لتطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات اللاسلكية، عن تحقيقها 25% نسبة نمو فى حجم أعمالها، و كشفت عن خططها الجديدة لتطوير السوق المصرية و ضخ استثمارات جديدة .

وقال أسامة قعدان، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه يضع السوق المصرية على قمه أولوياته، و يعتبرها من أكبر الأسواق و الأعلى وفقا لحجم الاستثمارات التى تضخها الشركة، ووفقا لمؤشرات تقييم السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة و أن السوق المصرية تسير بخطى متسارعة نحو الإصلاح و تتجه لتحسين الأوضاع .

وتابع – فى بيان صحفى اليوم الأحد- أن لدينا أيضا خطط للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة بتقديم حلول اتصالات و أمن و حلول افتراضية متطورة، و هو مشروع طموح و سيؤدى إلى انتعاش السوق على أكثر من مستوى، و يتم الآن بحث التعاون مع الجانب الحكومى فى أكثر من مجال لخدمة هذا المشروع العملاق.

كما تمتلك الشركة إستراتيجية للتوسع داخل أسواق المنطقة و تخطط لفتح مكاتب جديدة قريبا فى دول أخرى للترويج و التسويق لمحفظة خدماتنا من الحلول التى تؤدى إلى تطوير أداء الشركات و تخفيض التكلفة و الوقت، خاصة فى القطاع التجارى و هو من أكثر القطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة للتوسع و زيادة الاستثمارات .

و عن التطورات الخاصة فى سوق الاتصالات بدخول المصرية للاتصالات كمشغل متكامل داخل السوق، قال إن دخول الشركة المصرية للاتصالات سوق المحمول، وإطلاق خدمات الجيل الرابع، هو قرار إستراتيجي وصائب من قبل الحكومة، لأن المنافسة، بين الشركات، تجعل المستخدمين يحصلون على أفضل خدمة وبأسعار مناسبة.

و أضاف أن المصرية للاتصالات اختارت التوقيت المناسب، لتعمل في سوق التليفون المحمول، وقدمت الخدمة في وقت قياسي، بعد أن حصلت على ترددات الـ ” 4G ” واستعدت من الناحية الفنية، منوهاً بأن العمل في مجال المحمول ليس سهلاً ويحتاج إلى كوادر لإدارة الشبكة و لدينا العديد من المشروعات معها كلها ناجحة من الناحية الفنية و الجدوى الاقتصادية أيضا، كما لنا أيضا مشروعات مشتركة مع بقية المشغلين للمحمول .

و أشار إلى أن السوق المصرية سوق ضخمة ، ويمكن أن تستوعب 4 شركات، وهناك بالفعل جدوى اقتصادية من الشبكة الرابعة، وستحقق عائدا مناسبا من التسويق التجاري في وقت قياسي، وهذا ما سيؤكد أن السوق لم تصل بعد لحد التشبع .

و أكد “قعدان” أنه تم إطلاق الدورة الجديدة من مبادرة أكاديمية “أكوينوكس” لتدريب و تأهيل الكوادر البشرية، تستهدف الجامعات المصرية والخاصة، لاستقطاب الطلاب الطموحين لتدريبهم مجانا مع مكافأة رمزية، كما نستهدف الطلاب المهتمين بالتدريب في مجالات التكنولوجيا المتعددة، لأن لكل قطاع خصوصيته وأهدافه المختلفة، بما فيها من حلول للقطاع التعليمي.