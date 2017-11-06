25 % نموا بالطاقة الإنتاجية لهاشم باص – شيفورليه

أحمد عوضكشف سيد مرسي، مدير مصانع الشركة العالمية لصناعة السيارات "هاشم باص"، والمتخصصة فى تجميع أتوبيسات شيفروليه، عن نمو الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة بنسب لتصل إلى 25% خلال الفترة الحالية، مع تزايد الطلب على الأتوبيسات.وأوضح لـ"المال"، أن "هشام باص" قررت رفع معدلات الإنتاج بمصانعها، تزامنًا م

أحمد عوض



كشف سيد مرسي، مدير مصانع الشركة العالمية لصناعة السيارات “هاشم باص”، والمتخصصة فى تجميع أتوبيسات شيفروليه، عن نمو الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة بنسب لتصل إلى 25% خلال الفترة الحالية، مع تزايد الطلب على الأتوبيسات.

وأوضح لـ”المال”، أن “هشام باص” قررت رفع معدلات الإنتاج بمصانعها، تزامنًا مع زيادة الطلب على شرائح ميكروباصات شيفروليه الـ”van و transport”، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات واﻷزمات على قطاع مصنعي السيارات، ممثلة فى ارتفاع اﻷسعار وتراجع المبيعات.

وأكد أن العالمية لصناعة السيارات قررت خفض معدلات الإنتاج بمصانعها بنسبة 75% خلال الآونة الماضية، بسبب تراجع حجم الطلب وزيادة حجم المخزون إلى 150 ميكروباص، منوها بأن عددًا من مصانع المغذية قرروا وقف الإنتاج – لحين وضوح الرؤية داخل القطاع.

وتابع أن الطاقة الإنتاجية بمصانع “هشام باص” – لم تصل حاليا إلى معدلاتها القصوى؛ التي تتراوح ما بين 1200 و1500 ميكروباص سنويا، بسبب انخفاض حجم مبيعات بالسوق.