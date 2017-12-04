25 % من مستخدمى الإنترنت لا يثقون فى إعلانات القطاع المالى

وأشار التقرير الذى أطلقته شركة “E-Marketing Egypt”، اليوم، إلى أن 32% من المستخدمين يثقون فى إعلانات قطاع التكنولوجيا، و34% يثقون فى إعلانات قطاع الاتصالات، بينما بلغت نسبة قطاع الأزياء والموضة 27%، والأجهزة المنزلية 26%.

كما أوضح أن حوالى 10% من مستخدمى الإنترنت لم تلفت أنظارهم الإعلانات الإلكترونية أبدا، بينما يرى 61% من المستخدمين الإعلانات ملفتة للانتباه.

ولفت إلى أن صفحات الفيس بوك تمثل أحد أشهر الأدوات التسويقية على الإنترنت، موضحا أن الإعجاب بالصفحات التجارية، يكون فى المقام الأول بهدف الحصول على تخفيضات وعروض وهدايا لنحو 33%، ولمتابعة الأخبار والإطلاع على محتوى جديد بنحو نفس النسبة.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوى”Digital Marketing Insights 2017″ ، الذى أصدرت شركة إيماركتينج إيجيبت، من خلاله تقريرها السنوى الثامن حول رؤى التسويق الإلكترونى فى مصر، وهو التقرير الذى يهدف إلى الإسهام فى تكوين رؤية متكاملة عن كيفية التسويق عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وتضمن التقرير نتائج استطلاع رأى عينة 3.222 من مستخدمى الانترنت فى مصر.

