25 منتجا للدواجن يتقدمون بطلبات للتعاقد على الذرة المحلية

كشف أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجى الدواجن عن تقدم 25 شركة عضواً فى الاتحاد مؤخراً بطلبات للتعاقد على الذرة الصفراء المحلية، وتم رفعها إلى وزارة الزراعة لتطبيق بروتوكول الزراعة التعاقدية للذرة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» – أن متوسط كميات واحتياجات الشركات المتقدمة تتراوح من 5000 إلى 20 ألف طن حسب القدرات التخزينية لها، موضحا أن أبرز الشركات المتعاقدة هى القاهرة للدواجن والدقهلية والإسماعيلية للدواجن وغيرها.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن الشهر الماضى عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى محصول الذرة، بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف على تحديد الكميات اللازمة لهم من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح.

وأوضح أن التوريد سيبدأ فى سبتمبر المقبل، ويستمر حتى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يشترط فى المحصول أن تكون نسبة السموم أقل من 20 جزءا فى المليون، والرطوبة %12.5 والبروتين %7.5 وهذه المعايير تطابق مواصفات الذرة المستوردة من الأرجنتين والبرازيل.

وكشف عن أن تفعيل التعاقد سيتم بواقع 4 دفعات شهرية حسب طلبات كل شركة /مزرعة، مشيرا إلى أن تطبيق البروتوكول سيحقق عوائد كبيرة للقطاع وسيحفز المزارعين على زيادة الإنتاج، لا سيما عقب تأثر الواردات من أوكرانيا.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت سعر الطن المستورد إلى 8500 جنيه بدلا من 6500.

وتزرع الذرة الصفراء فى يونيو ويتم حصادها فى سبتمبر من كل عام.

ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، تعاقد اتحاد منتجى الدواجن مع «الزراعة» على شراء المساحات المنزرعة من محصول الذرة بمساحة تقدر بنحو3 ملايين فدان، منها مليون و100 ألف ذرة صفراء والباقى ذرة بيضاء، خلال موسم 2022 وهو أول موسم يتم التعاقد فيه ضمن تلك المنظومة.

وأضاف أن سعر الضمان تحدد بمبلغ 6آلاف جنيه للطن تضامناً هامش ربح بنسبة %5 إلى %10 بهدف تعويض الفلاح في حالة ارتفاع مستلزمات أسعار الإنتاج.

ولفت إلى أن المساحة المنزرعة بالذرة شهدت زيادة الموسم الجارى بمقدار 350 ألف فدان، مؤكدا أن الوزارة وفرت التقاوى المنتقاة لجميع أنواع المحاصيل الصيفية استعدادا للموسم الصيفى، إذ تم توفير تقاوى محصول الذرة الشامية والرفيعة لها القدرة على تحمل التغيرات المناخية وذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج.