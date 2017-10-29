25 مليون دولار استثمارات الإمارات دبى في البنية التكنولوجية منذ 2013

ضاعف عدد العاملين ليصل إلى 2500 موظف .. ورفع شبكة الفروع إلى 111 فرعاًأمنية إبراهيم: قال جيل جان إم فان دير تول، عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لبنك الإمارات دبى الوطنى- مصر، إن البنك الإماراتى ضخ نحو 25 مليون دولار منذ دخوله السوق المصرية عام 2013، في استثمارات البنية التحتية التكن

ضاعف عدد العاملين ليصل إلى 2500 موظف .. ورفع شبكة الفروع إلى 111 فرعاً

أمنية إبراهيم:



قال جيل جان إم فان دير تول، عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لبنك الإمارات دبى الوطنى- مصر، إن البنك الإماراتى ضخ نحو 25 مليون دولار منذ دخوله السوق المصرية عام 2013، في استثمارات البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز توسعاته، عقب عملية الاستحواذ على بى إن بى باريبا في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.



وأشار على هامش مؤتمر البنك للإعلان عن الشراكة مع نادى برشلونة، إلى أن بنكه ضاعف عدد العاملين منذ عملية الاستحواذ، ليصل إلى 2500 موظف بدلاً من 1100 موظف، ونجح في زيادة شبكة فروعه إلى 111 فرعاً منتشرين بالمحافظات، بدلاً من 67 فرعاً وقت تنفيذ صفقة الاستحواذ.



