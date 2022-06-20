25 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«الصباغ» لمنتجات الألبان

تعتزم شركة الصباغ لتصنيع الألبان والجبن فى محافظة دمياط، ضخ 25 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العامين المقبلين لتطوير مصنعها وزيادة حجم الإنتاج، وفقا لحسن الصباغ رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتعمل شركة الصباغ فى صناعة الألبان والجبن منذ أن تم إنشاؤها عام 1970 وحتى الآن، وهى متخصصة فى صناعة الجبن الرومى والدمياطي.

وتستهدف الشركة السوقين المحلية والخارجية، كما تتوسع فى المصنع الخاص بصناعة الجبن والألبان من خلال إنشاء صالات لزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد الصباغ لـ«المال» أن مصنع شركته ينتج حوالى 360 طن جبن على مدار العام، لافتا إلى أن عملية التصنيع مرتبطة بمواسم الألبان

وأوضح أن استثمارات تطوير المصنع تبلغ 15 مليون جنيه على مدار العامين المقبلين، والـ10 ملايين جنيه الأخرى سيتم استخدامها فى التوسع فى خطوط الإنتاج من خلال استيراد خطوط جديدة تساعد على زيادة الإنتاج.

وتابع إن أكثر المحافظات استهلاكا لمنتجات شركة الصباغ هي: «بورسعيد والدقهلية»، وجار العمل على استهداف باقى المحافظات للتوسع فى عملية التوزيع من خلال زيادة سيارت التوزيع وافتتاح أفرع للشركة فى العديد من المناطق.

ولفت إلى أن شركته بصدد الانتهاء من تنفيذ جميع القرارات والإجراءات التى أصدرتها هيئة سلامة الغذاء للتوسع فى التصدير إلى السوق الخارجية بنسبة أكبر.